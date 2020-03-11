Мы не скрываем информацию о коронавирусе, - глава минздрава Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения 10 марта организовало в Узбекистане конференцию по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).

В ходе встречи журналисты спросили главу Минздрава, какие меры принимает министерство в ответ на распространяемые различные сообщения о заражении коронавирусом в Узбекистане, включая «фейковые новости».

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шодманов опроверг слухи, что власти скрывают информацию о распространении коронавируса в Узбекистане.

«Мы не скрываем ничего. Коронавирус невозможно скрыть. Я хочу обратиться к СМИ, международным организациям и общественности - сотрудничать в борьбе с фейковыми новостями. Помогите нам в этом деле», - сказал глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что старший консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по подготовке к коронавирусу Уте Эндерлейн и старший сотрудник программы ВОЗ по подготовке к чрезвычайным ситуациям Джетри Регми прибыли в Узбекистан.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, оба специалиста проводят в Узбекистане «техническую экспертизу по борьбе и профилактическим мерам против эпидемии, распространяющейся в мире».