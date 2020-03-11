Президент Туркменистана посещает с официальным визитом Азербайджан

CentralAsia (TM) - Сегодня, 11 марта, состоится официальный визит президента Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в рамках нынешней встречи в Баку главы двух государств обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанских отношений, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Как ожидается, большое внимание во время переговоров будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей. Туркменистан и Азербайджан обладают мощным природно-ресурсным потенциалом, в том числе колоссальными запасами углеводородов, и это открывает большие перспективы для плодотворных контактов в стратегически важных сферах.