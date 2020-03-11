Власти Афганистана освободят 1,5 тыс. талибов в рамках мирной сделки. Ежедневно будут выпускаться по 100 заключенных

- Азия и мир, общество
- 9:54, 11 марта 2020
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- Обновлено: 9:55, 11 марта 2020
CentralAsia (CA) - Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении, находящихся в заключении 1500 членов движения «Талибан», сообщает Tolo News в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Седика Седикки.
Как передает Reuters, на то, чтобы освободить талибов, понадобится 15 дней, ежедневно из тюрем Афганистана будут выходить по 100 человек. В «Талибане» настаивают, чтобы из заключения было освобождено до 5 тыс. заключенных.
Все освобожденные должны будут дать письменное обязательство не возвращаться в зону боевых действий.
29 февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев.
Через несколько дней представители талибов объявили о возобновлении наступательных операций против сил безопасности Афганистана, после того как президент Ашраф Гани отказался освободить 5 тыс. пленных—участников движения «Талибан».
По данным Reuters, президент Ашраф Гани готовится издать указ об освобождении по меньшей мере 1 тыс. заключенных талибов на этой неделе.
На 10 марта были назначены межафганские переговоры с участием талибов, правительства Афганистана и легальных политических сил страны.
Войска США вошли в Афганистан после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.
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https://www.rbc.ru/politics/11/03/2020/5e68379f9a7947be1e19850b?from=newsfeed