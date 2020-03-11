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  11 марта 2020
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В Узбекистане частным агентствам занятости запретят взимать плату за отправку работы за границу
Продолжение: В Узбекистане могут закрыть все частные агентства занятостиПредыстория: Минтруда Узбекистана возвращает деньги пострадавшим от действий агентства занятости

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на публичное обсуждение вынесен законопроект, которым предусматривает внесение изменений и дополнений в Закон «О частных агентствах занятости».

Одним из существенных изменений является то, что «оплата услуг по найму лиц, ищущих работу, будет производиться за счет работодателя или заказчика» и «запрет на оплату услуг по найму лиц».

Дополнение также включает в себя требование зарегистрировать контракт частным агентством занятости со своими клиентами в комплекте программ “labor-migration” Министерства занятости в режиме реального времени.

В законопроекте говорится, что «несоблюдение этого требования приведет к аннулированию контракта об оказании услуг».

Изменения и дополнения в Закон о частных агентствах занятости Десятки частных агентств занятости, которые получили официальные лицензии от Министерства занятости, были внесены после того, как тысячи обманутых граждан Узбекистана, которых частные агентства не отправили за границу, начали выражать серьёзные недовольства.

Против ряда частных агентств занятости возбуждены уголовные дела, лицензии некоторых были отозваны, а их деятельность приостановлена из-за мошеннических махинаций на миллионы долларов.

Законопроект выставлен для публичного обсуждения до 24 марта текущего года.

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