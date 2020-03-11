Назарбаев и Путин провели встречу в Москве

CentralAsia (KZ) - В Кремле 10 марта состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба президента РФ.

В ходе беседы Путин отметил, что растет тоаварооборот между двумя странами.

- В прошлом году он вырос, по-моему, на 19,7 или 19,6 процента.Достиг почти 20 миллиардов долларов. В общем и целом, мне кажется, что это очень хорошие показатели, и у нас есть хорошие перспективы дальнейшего развития, - сказал президент России.

Назарбаев в свою очередь поблагодарил Путина за встречу несмотря на падение котировок энергоносителей и обсуждение законопреоктов в Думе.

- Большие события происходят, я наблюдаю за всем этим и думаю, что сегодня подняли вопрос, о котором мне нравится думать: правильно, не должно быть двусмысленностей ни в чём, это наша с Вами политика.

Сейчас март, год, как я оставил свои полномочия. Время быстро идёт, однако продолжаю активно заниматься вопросами, которые касаются наших отношений, развития Казахстана, чтобы оказывать конкретную поддержку новому президенту [Казахстана], которого я сам выдвинул, предложил и который избран сегодня.

В связи с тем, что я приехал, чтобы завтра посетить Московский государственный университет, я изъявил желание встретиться с Вами. Есть о чём поговорить, - рассказал Назарбаев.