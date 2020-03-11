В Узбекистане создается госрезерв медицинских масок

- Узбекистан, общество
- 10:09, 11 марта 2020
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- Обновлено: 10:18, 11 марта 2020
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане разрабатываются меры по регулированию цен на маски и средства индивидуальной защиты, а также создается госрезерв этой продукции, передает uznews.uz.
Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам профилактики коронавирусной инфекции и предотвращения ее проникновения сообщил министр здравоохранения Алишер Шадманов.
По его словам, во многих странах из-за недобросовестного отношения некоторых людей, были резко завышены цены на маски.
«У нас также началась такая тенденция на повышение цен. Если бы мы не приняли ограничительные меры по препятствованию экспорту, у нас в стране ни одной медицинской маски не осталось бы и цены соответственно резко выросли», – сказал министр.
Он также сообщил, что в настоящее время в Узбекистане разрабатываются меры по регулированию цен на медицинские маски и средства индивидуальной защиты, отметив, что дефицит масок наблюдается не только в аптеках Ташкента, но и по всему миру.
«В данный момент создается госрезерв масок для страны. Государство закупает большое количество масок, с этим частично и связан дефицит», – сказал Алишер Шадманов.