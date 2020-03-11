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  11 марта 2020
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В Узбекистане создается госрезерв медицинских масок

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане разрабатываются меры по регулированию цен на маски и средства индивидуальной защиты, а также создается госрезерв этой продукции, передает uznews.uz.

Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам профилактики коронавирусной инфекции и предотвращения ее проникновения сообщил министр здравоохранения Алишер Шадманов.

По его словам, во многих странах из-за недобросовестного отношения некоторых людей, были резко завышены цены на маски.

«У нас также началась такая тенденция на повышение цен. Если бы мы не приняли ограничительные меры по препятствованию экспорту, у нас в стране ни одной медицинской маски не осталось бы и цены соответственно резко выросли», – сказал министр.

Он также сообщил, что в настоящее время в Узбекистане разрабатываются меры по регулированию цен на медицинские маски и средства индивидуальной защиты, отметив, что дефицит масок наблюдается не только в аптеках Ташкента, но и по всему миру.

«В данный момент создается госрезерв масок для страны. Государство закупает большое количество масок, с этим частично и связан дефицит», – сказал Алишер Шадманов.

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