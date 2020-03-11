В Таджикистане разрабатывается план реагирования на чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

CentralAsia (TJ) - 10 марта по инициативе представительства ВОЗ в Душанбе состоялась рабочая встреча, связанная с разработкой плана реагирования на чрезвычайное положение в стране в связи с вирусом COVID-19 в Таджикистане.

В ней приняли участие заместители министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Мирхамуддин Камолзода, Шодихон Джамшед, представители министерств и ведомств, международных организаций и учреждений, руководители и сотрудники ряда учреждений здравоохранения. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Мирхамуддин Камолзода отметил, что в настоящее время в целях профилактики распространения коронавируса в стране при Правительстве Республики Таджикистан функционирует республиканский штаб во главе с заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан Ширин Исматуллозода.

Также, согласно инструкции республиканского штаба, при всех государственных министерствах и ведомствах действуют внутренние штабы. При Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан этот штаб начал свою деятельность с 23 января текущего года. Было проинформировано, что в настоящее время в 113 государствах зарегистрирован коронавирус, которым заражено 110 тысяч человек.

Также было отмечено, что с 1 февраля по 9 марта текущего года карантином охвачено 1566 граждан из Южной Кореи, Японии, Италии, Ирана и Афганистана, прибывших в Республику Таджикистан.

В ходе рабочей встречи были представлены доклады относительно различных аспектов инфекции коронавируса.

Рабочая встреча продолжится до 12 марта, будет разработан план реагирования на чрезвычайное положение в связи с коронавирусом COVID-19 в Республике Таджикистан.