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  11 марта 2020
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Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» из-за коронавируса проведёт домашние матчи на нейтральной территории

CentralAsia (UZ) -  Клуб Высшей хоккейной лиги «Хумо» из-за коронавируса проведёт домашние матчи плей-офф на нейтральной территории. Напомним, клуб из Ташкента вышел во второй раунд плей-офф, обыграв «Торос» (4-3).

«В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан все международные турниры на территории республики должны быть приостановлены.

В связи с этим домашние матчи четвертьфинала Кубка Петрова пройдут на нейтральной территории, скорее всего, в России. Подробности обязательно сообщим по мере поступления информации.

Хоккейный клуб «Хумо» сожалеет о том, что верным болельщикам не удастся поддержать своих любимцев на «Хумо Арене», и призывает узбекистанскую диаспору в России обязательно посетить матчи команды», — указано в заявлении на сайте «Хумо».

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-3992297-humo-iz-za-koronavirusa-provedjot-domashnie-matchi-plej-off-na-nejtralnoj-territorii.html?utm_source=copypaste

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