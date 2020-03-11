Готова ли развивающаяся Азия к четвертой промышленной революции, - вице-президент АБР

CentralAsia (CA) - Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шисинь Чен написал статью о том, готова ли развивающаяся Азия к четвертой промышленной революции.

Интеллектуальные технологии, такие как искусственный интеллект, обещают внести коренные перемены в давнюю «азиатскую модель роста», которая способствовала промышленному развитию в развивающейся Азии. В настоящее время регион должен подготовить свой рынок труда к автоматизации и другим технологиям, которые могут привести к сокращению занятости, в частности заменить рутинные задачи в глобальной производственной цепочке, а также внедрить первоклассные усовершенствованные и модернизированные рабочие места в новую эру.

Как отмечает Шисинь Чен, необходимо быстро адаптировать политику действий, если страны будут использовать возможности этой новой промышленной революции, получившей название «Industry 4.0». Правительствам следует уделять первоочередное внимание программам развития навыков и сосредоточить внимание на коммуникативных умениях, цифровой грамотности и практическом обучении на всех уровнях образования, чтобы подготовить свою рабочую силу к «Industry 4.0». До недавних пор развивающаяся Азия в значительной степени извлекала пользу из преемственности в промышленности по модели «журавлиного клина». Первоначально Япония была «вожаком в журавлином клине» при переходе от трудоемких отраслей к высокотехнологичным. По мере того, как Япония переходила к передовым отраслям, трудоемкое производство было перенесено в развивающиеся страны (например, в Индию, Бангладеш и Вьетнам). Такой перенос производственных процессов за границу с использованием местной рабочей силы создал рабочие места в этих странах. Но этот подход может уже не срабатывать. Автоматизация сократит производственные затраты, сделав традиционный перенос производств за границу с использованием местной рабочей силы ненужным в глобальных производственно-сбытовых цепочках. Например, недавнее исследование Азиатского банка развития показывает, что затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции при производстве хлопчатобумажной рубашки в Соединенных Штатах составляли — раньше около 7 долларов США по сравнению с 0,50 доллара США в Индии или 0,22 доллара США в Бангладеш — снизились бы до 0,40 доллара США в Соединенных Штатах и Европе, если бы были использованы роботы. Это будет стимулировать возвращение производства из-за рубежа по мере того, как страны с развитой экономикой заменяют труд человека в рутинных задачах. Например, Вьетнам может потерять 26% своих рабочих мест из-за этого возвращения производств обратно в развитые страны.

Даже в самой развивающейся Азии автоматы начали заменять человеческий труд. Например, недавний правительственный отчет показывает, что общее количество работников швейной промышленности в Бангладеш сократилось с 4,4 млн. в 2013 году до 3,6 млн. в 2017 году, причем основной причиной этого считается автоматизация. В компании «Esquire Knit Composite» на северной окраине Дакки, Бангладеш, для кройки используются полностью автоматические машины из Италии, и полуавтоматические машины из Японии для шитья и отделки. Только глажение и складывание остаются ручными, это 30% труда на фабрике. Вероятно, даже это скоро изменится, так как на некоторых фабриках недавно появились автоматы, которые гладят и складывают изготовленную одежду.

Для того, чтобы рабочая сила соответствовала требованиям завтрашнего дня, необходима модернизация системы развития навыков в регионе. В этом отношении необходимо срочно обратить внимание на четыре направления, пишет вице-президент АБР в своей статье.

Во-первых, властям необходимо развивать рабочую силу, которая сможет адаптироваться к динамичным требованиям технологий «Industry 4.0». Основные и профессиональные навыки, а также способность к непрерывному обучению являются основными требованиями для нового поколения рабочих. Как минимум половина существующих рабочих в Азии нуждаются в значительных новых навыках или в переобучении, говорится в материалах Всемирного экономического форума. И около половины этих мероприятий по переподготовке должны опираться на внешние частные и государственные учебные заведения.

Во-вторых, нам нужно укреплять цифровые навыки. Филиппины ввели национальную систему образования в области цифровой грамотности для учащихся начальных и средних школ. Она нацелена на то, чтобы производить «цифровых граждан» 21-го века, которые могут уверенно, ответственно и этично использовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и цифровые инструменты.

В-третьих, регион должен отойти от практики заучивания, уделяя основное внимание творческому подходу, критическому мышлению и решению проблем, а также специализированным навыкам межличностного общения, таким как информационное взаимодействие.

Наконец, региону нужно реагировать на возникающие возможности, развивая соответствующие отраслевые навыки. Главные тенденции на рынке труда включают новые навыки, такие как инженеры по разработке алгоритмов машинного обучения, аналитики по разработке приложений, разработчики серверной части приложений и специалисты по теории и методам анализа данных. Хотя очень немногие учреждения в развивающейся Азии готовы готовить работников в этих новых областях, для этого некоторые начали экспериментировать с некоторыми программами.

Например, Шри-Ланка создает новые технологические факультеты в 11 государственных университетах. В этих университетах создаются центры инноваций и сотрудничества между образованием и производством, чтобы выпускать новое поколение профессионалов, которые могут использовать технологии Industry 4.0.

Между тем, в Бангладеш 640 учебных центров по ИКТ в средних школах по всей стране начали свою работу в 2019 году в качестве пилотной программы обучения цифровой грамотности. Кыргызская Республика и Армения планируют усилить естественнонаучное, технологическое, инженерное и математическое образование (STEM). Такие инициативы должны быть приоритетными и расширяться. Страны могут извлечь уроки из такого опыта для разработки эффективных систем развития навыков на основе своих собственных институциональных структур и контекста. По мере развертывания этой новой промышленной революции системы развития навыков в развивающейся Азии нуждаются в глубокой трансформации. Действовать надо сейчас; в противном случае нас ожидают серьезные последствия. От этого зависит дальнейший быстрый рост развивающейся Азии, заключил Шисинь Чен.