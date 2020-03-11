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  11 марта 2020
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Асхат Даулбаев переназначен на должность судьи Конституционного суда Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня на заседании Мажилиса продлили полномочия Асхату Даулбаеву.

- В соответствии с подпунктом 1 статьи 57 Конституции мы назначили Даулбаева Асхата Кайзуллаевича на должность члена Конституционного совета. Сегодня завершен срок его полномочий. В этой связи в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 58 Конституции предлагаю кандидатуру Асхата Даулбаева для переназначения, - объявил спикер Нурлан Нигматулин.

Депутаты проголосовали заповторное назначение Даулбаева на должность члена Конституционного совета.

Асхат Даулбаев был назначен членом Конституционного совета в апреле 2016 года. Он был генпрокурором Казахстана с апреля 2011 года по апрель 2016.

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