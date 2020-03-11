Похищенную в Узбекистане статуэтку, возрастом 2,6 тысячи лет, выставили на аукцион в Шотландии

CentralAsia (UZ) - В начале этой недели на аукционе в Шотландии появилась терракотовая статуэтка, изготовленная в VI веке до нашей эры. Как утверждают специалисты, похищенная из музея в Самарканде статуэтка была вывезена из Узбекистана незаконно. В Министерстве культуры сообщили, что изучают эту информацию, передает centralasian.org.



По словам искусствоведа из Узбекистана Абдумалика Турдиева, статуэтка, выставленная на аукцион в Шотландии в качестве экспоната из частной коллекции, была найдена в 1962 году во время археологических раскопок в местности под названием Далварзинтепа в Сурхандарьинской области республики и передана в музей в Самарканде.

Организатор аукциона сообщил о том, что произведение искусства не имеет криминального прошлого и было выставлено на торги на законных основаниях.

Однако начальник Сурхандарьинского областного Управления культурного наследия сказал, что был весьма обеспокоен, когда увидел статуэтку в виртуальной выставке.

По словам Абдумалика Турдиева, статуэтка, олицетворяющая материнство и плодородие, была изготовленная в VI веке до нашей на территории древней Согдианы.

– Высота желтой терракотовой статуэтки составляет 10 сантиметров, а ширина 5 сантиметров. Она изготовлена из глины и обожжена в печи. В 1962 году эта статуэтка была передана в музей в Самарканде. Во время проведения инвентаризации в 1991 году она еще находилась в музее. Министерство культуры должно поинтересоваться тем, каким образом эта статуэтка оказалась в руках частного шотландского коллекционера, – говорит Турдиев.

Как говорит специалист по памятникам Пенджикента Сурайё Барноева, оказавшаяся на аукционе в Шотландии статуэтка может быть одной из тех статуэток, которые были найдены во время археологических раскопок, проведенных вблизи местностей Зартепе, Калали кир, Эски Термез, Кампиртепа, Чопли тепа, Мирзабек калъа и Китаба.

– Нет никаких сомнений в том, что эта статуэтка была вывезена из Узбекистана. Однако у нас нет доказательств того, что статуэтка была похищена из исторического музея имени Икрамова в Самарканде. Такие же статуэтки имеются в археологическом музее в Термезе и археологической коллекции Института востоковедения Академии наук Узбекистана. Во время раскопок было найдено 1203 предмета, среди которых были десятки статуэтки, – говорит Сурайё Барноева.

Собеседница не исключает версию того, что кто-то мог найти древнюю статуэтку во время незаконных раскопок в Самарканде или Сурхандарье, а после вывезти в Шотландию.

Руководитель пресс-службы Минкульта сообщил, что в настоящее время Управление музеев министерства проводит инвентаризацию с тем, чтобы установить, хранится ли до сих пор в музейном фонде данная статуэтка.

Представитель Минкульта также добавил, что в настоящее время идет широкомасштабная проверка по фактам хищения и подмены произведений искусства из музеев Узбекистана.