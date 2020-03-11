В Таджикистане к Наврузу установили «блюдо с суманаком» высотой в 30 метров

CentralAsia (TJ) - На площади Дусти у памятника Исмаилу Сомони в центре Душанбе установили «блюдо с суманаком, сообщает агентство «Ховар».

Как передает АП, данный символ высотой 30 метра, диаметром 16 метров.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/life/culture/20200311/v-tsentre-dushanbe-ustanovlen-ogromnii-simvol-navruza высотой 30 метра, диаметром 16 метров

На площади также установлены плодовые деревья, различные цветы и другие праздничные атрибуты, предвещающие наступление Навруза.

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С 1 марта по 20 апреля на проспекте Рудаки, центральном проспекте столицы Таджикистана также будет проводиться весенняя выставка народных промыслов под названием «Ярмарка Навруза Душанбе 2020».

Ранее минкультуры Таджикистана сообщило, что из-за коронавируса в этом году празднование Навруз в стране будет проводиться в ограниченном формате, без народных гуляний.