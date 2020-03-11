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  11 марта 2020
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Coca-Cola инвестирует в Узбекистан $31 млн

CentralAsia (UZ) -  Компания Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd в 2020—2021 годы инвестирует в Узбекистан $31 млн. Об этом сообщила компания «Узбекозиковкатхолдинг», которая владеет контрольным пакетом компании.

Сообщается, что эти средства пойдут на модернизацию заводов в Хорезме и Ташкенте, увеличение имеющихся производственных мощностей.

В 2019 году доля рынка компании на рынке безалкогольных напитков выросла на 25%, на рынке сладких газированных напитков - более чем на 50%. В частности, компания увеличила производство прохладительных напитков на 38% в 2018 году и на 33% в 2019 году. Эти темпы роста за последние 2 года, в свою очередь, были признаны Coca-Cola Company самыми высокими в мире.

В 2019 году компания совместно с ведущей зарубежной исследовательской компанией провела исследование рынка холодных напитков в Узбекистане. Отмечается, что в ближайшие 10 лет ожидается рост рынка холодных напитков в 1,8 раза за счет роста населения, роста доходов и расширения туристического потенциала региона.

Принимая это во внимание, компания планирует инвестировать 31 миллион долларов США в 2020-2021 годах в Узбекистане.

Сообщается, что эти проекты повысят занятость в регионах, сократят материально-технические затраты на доставку широкого спектра продуктов, обеспечат население южных и западных регионов страны прохладительными напитками, а также увеличат налоговые поступления в районах, где расположены заводы.

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