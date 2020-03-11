Пять человек задержаны в рамках Кордайского конфликта, - генпрокуратура РК

CentralAsia (KZ) - Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев 11 марта сообщил, что 5 человек были задержаны после беспорядков в Кордае.



- Двое человек задержаны по факту хулиганства, избиения взрослого человека и по факту неповиновения сотрудникам полиции. Еще три задержаны по факту поджога и убийств. Задержаний еще не производили. Потому что там материалов много, - цитируют его слова казахстанские СМИ.

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Погибли 11 человек. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.