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  11 марта 2020
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Пять человек задержаны в рамках Кордайского конфликта, - генпрокуратура РК
Предыстория: Конфликт в Кордае произошел из-за двух криминальных групп, которые пытались установить контроль над контрабандой, - президент Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев 11 марта сообщил, что 5 человек были задержаны после беспорядков в Кордае.

- Двое человек задержаны по факту хулиганства, избиения взрослого человека и по факту неповиновения сотрудникам полиции. Еще три задержаны по факту поджога и убийств. Задержаний еще не производили. Потому что там материалов много, - цитируют его слова казахстанские СМИ.

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Погибли 11 человек. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.

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