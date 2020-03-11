Узбекистанцы устроили флешмоб против повышения цен на автомобили

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи соцсетей организовали флешмоб против роста цен на автомобили, производимые UzAuto Motors.



В соцсетях запущен новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM), который набирает популярность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #challenge #gm_uzbekistondan_moshina_olmayman Публикация от streetracer (@nfd_team_murodil)10 Мар 2020 в 4:08 PDT

"Люди годами копят деньги, чтобы купить авто. Но из-за постоянного повышения стоимости не могут позволить себе этого. Этим социальным протестом хотим доказать, что мы против такого роста цен", - пишет один из пользователей.

В тоже время некоторые пользователи сомневаются в том, что народ может сплотиться и не покупать машины. "В салонах очередь. Никакого бойкота нет на самом деле. Бойкот только в интернете", - пишет один из форумчан.

Напомним, ранее UzAuto Motors сообщила, что подняла цены на свои авто. В среднем цены выросли на 15%-21%.