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  11 марта 2020
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Узбекистанцы устроили флешмоб против повышения цен на автомобили
Предыстория: Компания UzAuto Motors подняла цены на свои авто в среднем до 21%

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пользователи соцсетей организовали флешмоб против роста цен на автомобили, производимые UzAuto Motors.

В соцсетях запущен новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM), который набирает популярность.

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#challenge #gm_uzbekistondan_moshina_olmayman

Публикация от streetracer (@nfd_team_murodil)10 Мар 2020 в 4:08 PDT

"Люди годами копят деньги, чтобы купить авто. Но из-за постоянного повышения стоимости не могут позволить себе этого. Этим социальным протестом хотим доказать, что мы против такого роста цен", - пишет один из пользователей.

В тоже время некоторые пользователи сомневаются в том, что народ может сплотиться и не покупать машины. "В салонах очередь. Никакого бойкота нет на самом деле. Бойкот только в интернете", - пишет один из форумчан.

Напомним, ранее UzAuto Motors сообщила, что подняла цены на свои авто. В среднем цены выросли на 15%-21%.

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