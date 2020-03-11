Нацбанк Таджикистана снизил курс рубля по отношению к местной валюте

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CentralAsia (TJ) - Национальный банк Таджикистана снизил официальный курс рубля по отношению к местной валюте за сутки на 4,7%.

10 марта курс российского рубля был установлен таджикским регулятором на уровне 0.1413 сомони, а сегодня, 11 марта, он составляет 0.1346 сомони, передает Азия-Плюс.

Незначительно НБТ также повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к таджикской валюте: с 9.6800 сомони до 9.7000 сомони и с 10.9558 сомони до 11.0347 сомони соответственно.

Официальный курс сомони к иностранным валютам устанавливается НБТ на ежедневной основе и используется для целей бухгалтерского, налогового учета, а также для расчета таможенных платежей и других расчетов.

Отметим, что накануне курс наличного рубля в таджикских банках снизился на более чем 10% вследствие девальвации российской валюты из-за обвала цен на нефть.

В настоящее время 1 тыс. рублей таджикскими банками обменивается за 130 сомони, тогда как на прошлой неделе за такую сумму выдавалось 145 сомони.