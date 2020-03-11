Футбольные клубы Кыргызстана и Таджикистана поборются за Кубок Лиги Узбекистана-2020

CentralAsia (UZ) - Ведущие клубы Кыргызстана и Таджикистана примут участие в первом открытом розыгрыше Кубка Лиги Узбекистана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциация футбола Узбекистана.

Как стало известно, по четыре команды из Кыргызстана и Таджикистана примут участие в Кубке Лиги в 2020 году. Это кыргызские клубы — «Дордой», «Алай», «Абдыш-Ата» и «Каганат». Команды Таджикистана «Худжанд», «Регар-ТадАЗ», «Куктош» и «Истаравшан» также подтвердили свое участие в Кубке Лиги Узбекистана.

Такие встречи также станут отличным опытом для клубов, которые участвуют в международных турнирах. Кубок Лиги также важен для судей, комиссаров и инспекторов стран-участниц. У них будет возможность подготовиться к международным матчам под эгидой АФК.

Стоит отметить, что в следующем сезоне ожидается участие команд и из других стран Центральной Азии. В будущем планируется пригласить клубы из Афганистана, Туркменистана и Казахстана.

Первый розыгрыш Кубка лиги Узбекистана состоялся в прошлом сезоне. В турнире 2019 года приняли участие 14 клубов-участников Суперлиги Узбекистана 2019, а также два клуба из Про-лиги А, выполнившие особые требования лицензирования — всего 16 клубов. Турнир начался в середине мая и завершился в начале ноября. Победителем стал футбольный клуб «Пахтакор», обыгравший в финале АГМК.

Турнир 2020 года состоит из 6 этапов и стартует со стадии 1/32 финала:

1/32 финала — 7-8 апреля

1/16 финала — 22-23 апреля

1/8 финала — 29-30-31 мая (Чемпионы своей страны начнут участие в Кубке Лиги со стадии 1/8 финала)

¼ финала — 5 августа

½ финала — 12 августа

Финал — 26 августа