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  11 марта 2020
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В Баку прошла встреча в расширенном составе президентов Туркменистана и Азербайджана

CentralAsia (TM) -  Сегодня, 11 марта, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт президента АР, главы государств выступили на встрече.

Как сообщалось ранее, Бердымухамедов находится в Азербайджане по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

В рамках нынешней встречи в Баку главы двух государств обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанских отношений, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

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