В Баку прошла встреча в расширенном составе президентов Туркменистана и Азербайджана
- Туркменистан, политика
- 15:18, 11 марта 2020
- Просмотров: 248
CentralAsia (TM) - Сегодня, 11 марта, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном составе с участием делегаций.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт президента АР, главы государств выступили на встрече.
Как сообщалось ранее, Бердымухамедов находится в Азербайджане по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.
В рамках нынешней встречи в Баку главы двух государств обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанских отношений, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.