В Баку состоялась встреча президентов Туркменистана и Азербайджана в формате один на один (фото)
- Туркменистан, политика
- 15:26, 11 марта 2020
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- Обновлено: 15:32, 11 марта 2020
CentralAsia (TM) - Сегодня, 11 марта, в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
На площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев встретил Гурбангулы Бердымухамедова. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Позже главы государств сфотографировались для официального фото.
В этот же день после церемонии официальной встречи состоялась встреча президентов в формате один на один.
Официальный визит президента Туркменистана в Азербайджан продолжается.