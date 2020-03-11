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  11 марта 2020
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В Баку состоялась встреча президентов Туркменистана и Азербайджана в формате один на один (фото)

CentralAsia (TM) -  Сегодня, 11 марта, в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

На площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев встретил Гурбангулы Бердымухамедова. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Позже главы государств сфотографировались для официального фото.

В этот же день после церемонии официальной встречи состоялась встреча президентов в формате один на один.

Официальный визит президента Туркменистана в Азербайджан продолжается.

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