В Баку состоялась встреча президентов Туркменистана и Азербайджана в формате один на один (фото)

CentralAsia (TM) - Сегодня, 11 марта, в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

На площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев встретил Гурбангулы Бердымухамедова. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Позже главы государств сфотографировались для официального фото.

В этот же день после церемонии официальной встречи состоялась встреча президентов в формате один на один.

Официальный визит президента Туркменистана в Азербайджан продолжается.