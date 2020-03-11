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  11 марта 2020
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Не стесняйтесь говорить на родном языке, - спикер Мажилиса сделал замечание вице-министру

CentralAsia (KZ) -  Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Спикер Палаты Нурлан Нигматулин подверг критике представителя госоргана, который не ответил на вопрос на казахском языке, передает пресс-служба ведомства.

В ходе обсуждения в первом чтении проекта Административного процедурно-процессуального кодекса депутат Мажилиса Наринэ Микаелян задала вопросы вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхату Оразбеку на государственном языке. Они были связаны с внедрением административной юстиции в условиях активного продвижения цифровизации.

Ответ депутату последовал на русском языке, что вызвало критику Спикера Мажилиса.

- Конечно, у нас есть перевод. У нас созданы все условия для того чтобы каждый, кто сидит в этом зале, мог говорить на любом языке. Однако неправильно, что Вы не отвечаете на государственном языке, тогда как представители другой национальности задают вопрос на казахском языке, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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