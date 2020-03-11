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  11 марта 2020
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Госдеп США: Туркменистан имеет большие запасы углеводородов для экспорта в Европу

CentralAsia (TM) -  Специалист по энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Натан Райх в своем интервью новостному агентству «Trend» подчеркнул, что Туркменистан имеет огромные запасы конденсата и природного газа, которые в долгосрочной перспективе можно было бы экспортировать в страны Кавказа, Турцию и Европу.

По словам американского дипломата, компании хотели бы разрабатывать и экспортировать их. Азербайджан, Грузия, Турция и, возможно, Европа могли бы потреблять природный газ из Туркменистана. Это обеспечило бы диверсификацию экспортных рынков Туркменистана, и предоставило бы стране новый источник долгосрочных доходов.

Туркменистан, обладающий 10,1% запасов газа на планете, находится по этому показателю на четвёртом месте в мире. Согласно данным государственной статистики Туркменистана, в последние два года добывается более 70 млрд кубометров газа, что составляет около 2% мировой добычи. Однако, потенциал страны существенно выше. Величина доказанных запасов газа, выход на проектную мощность действующих и строительство новых газопроводов – все это является важными факторами для наращивания добычи углеводородного сырья.

Как передает издание "Ориент", недавно в Ашхабаде состоялась совместная встреча представителей Европейской комиссии и Всемирного банка с советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам, руководителями Министерства финансов и экономики, банковских структур, а также ГК «Туркменгаз», на которой обсуждались варианты возможных будущих поставок туркменского газа в Европу.

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