Крупнейшим очагом заражения коронавирусом в США стала синагога. Власти направили Нацгвардию

CentralAsia (CA) - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о создании особой зоны заражения коронавирусной инфекцией радиусом в одну милю (1,6 км) в городе Нью-Рошелл к северу от мегаполиса. Как передает ВВС, по его словам, там, вероятно, находится крупнейший в США очаг заражения.

На помощь жителям этой зоны будут направлены военнослужащие Национальной гвардии США, которые будут выполнять гражданские функции. В частности, они будут заниматься уборкой школ и доставлять еду людям, находящимся в карантине.

В штате Нью-Йорк к настоящему времени зарегистрировано 173 случая заражения коронавирусом, это самый высокий показатель в стране. Из них 108 выявлены в округе Уэстчестер, в котором находится город Нью-Рошелл.

По сообщениям местных СМИ, центром распространения инфекции в городе является местная синагога. Утверждается, что первым выявленным зараженным жителем стал мужчина, который ее посещал. Сейчас в карантин помещено около 1000 прихожан этого храма.

«Это не зона отчуждения или карантинная зона. Несколько тысяч человек живут в радиусе одной мили. Люди могут свободно входить и выходить», - сказал журналистам во вторник на пресс-конференции мэр Нью-Рошелл Ноам Брамсон. Его слова передает Washington Post.

По словам Брамсона, «самое тяжелое бремя» вируса легло на прихожан синагоги «Молодого Израиля».

Вспышка в Нью-Рошелл была связана с одной семьей. Адина Льюис Гарбуз, жена адвоката в эпицентре вспышки коронавируса в этом районе, опубликовала в пятницу в Facebook момент, когда узнала, что у ее 50-летнего мужа, Лоуренса Гарбуза, был диагностирован коронавирус.