Узбекистан и США будут работать в партнёрстве в борьбе против туберкулёза

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Узбекистана 11 марта официально запустило новую пятилетнюю программу по борьбе с туберкулезом.

Как сообщили в посольстве США в Ташкенте, первый заместитель министра здравоохранения УзбекистанаБаходир Юсупалиев, посол США в Республике Узбекистан Даниэль Розенблюм и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Узбекистане Лианна Куппенс приняли участие в мероприятии.

Узбекистан добился больших успехов в сокращении случаев заболеваемости и смертности от туберкулеза, отчасти благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения, правительства США и международных партнеров. Тем не менее, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) продолжает оставаться серьезной проблемой в Узбекистане, где 8 процентов в 2019 году, по данным Министерства, всех новых случаев ТБ устойчивы к двум наиболее сильным противотуберкулезным препаратам первой линии.

В координации с Министерством здравоохранения Узбекистана, USAID запущено четыре новых проекта с целью оказания технического содействия Правительству Узбекистана по снижению затрат на противотуберкулезные препараты и диагностическое оборудование, обеспечения наличия и доступности высококачественных противотуберкулезных препаратов и внедрения новейших протоколов и рекомендаций ВОЗ в сфере диагностики и лечения МЛУ-ТБ.

В ходе мероприятия посол США Розенблюм заявил: «Мы приветствуем выдающуюся работу правительства Узбекистана по поддержке профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в стране. Работая вместе, мы можем продолжать вносить изменения, которые спасут жизни и сохранят здоровье семей в Узбекистане, во всем регионе и во всем мире ».