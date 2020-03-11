[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Гражданина Франции, у которого обнаружили коронавирус, привезли для лечения в Улан-Батор из аймака

CentralAsia (MNG) -  59-летний гражданин Франции, у которого был обнаружен коронавирус, прибыл для лечения в Улан-Батор из провинции Дорноговь.

Он был помещен на картин 10 марта на базе компании Бадрах, когда результаты на тест Covid-19 оказались положительными. Сообщается, что он работал в этой компании.

Француз является первым человеком на территории Монголии у которого был обнаружен вирус. Он прибыл в страну еще 2 марта через Москву. В аэропорту ему посоветовали самоизолироваться на 14 дней из-за гриппа, но он проигнорировал предупреждения и отправился поездом в Дорноговь, передают местные СМИ.

Выявлены около 500 человек, которые контактировали с ним. Все они проходят проверку на вирус.

print
  • Футбольные клубы Кыргызстана и Таджикистана поборются за Кубок Лиги Узбекистана-2020
  • Мы не скрываем информацию о коронавирусе, - глава минздрава Узбекистана
  • Премьер-министр Узбекистана призвал обеспечить приоритет узбекского языка над русским в рекламе и объявлениях



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com