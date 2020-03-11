Гражданина Франции, у которого обнаружили коронавирус, привезли для лечения в Улан-Батор из аймака

CentralAsia (MNG) - 59-летний гражданин Франции, у которого был обнаружен коронавирус, прибыл для лечения в Улан-Батор из провинции Дорноговь.

Он был помещен на картин 10 марта на базе компании Бадрах, когда результаты на тест Covid-19 оказались положительными. Сообщается, что он работал в этой компании.

Француз является первым человеком на территории Монголии у которого был обнаружен вирус. Он прибыл в страну еще 2 марта через Москву. В аэропорту ему посоветовали самоизолироваться на 14 дней из-за гриппа, но он проигнорировал предупреждения и отправился поездом в Дорноговь, передают местные СМИ.

Выявлены около 500 человек, которые контактировали с ним. Все они проходят проверку на вирус.