Таиланд отменил выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран, в том числе для Узбекистана и Казахстана

CentralAsia (UZ) - Таиланд отменил выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе для граждан Узбекистана и Казахстана на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Ранее иностранцы могли получить визу по прибытии в страну в иммиграционных пунктах.

Среди 18 стран, граждане которых не смогут получить ускоренную визу, числятся: Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексику, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату.

Напомним, что по состоянию на 11 марта, в мире зарегистрировано 119 108 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4 284 – закончились летальным исходом, выздоровели 65 765 человека.

Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии – 10 149 (умер 691 человек), Франции – 1784, (умерли 33 человека), Испании – 1695 (умерли 35 человек), Германии – 1565 (умерли двое больных).