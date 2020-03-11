Американский «Корпус Милосердия» вернулся в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Министерством юстиции Узбекистана 9 марта зарегистрирован филиал международной некоммерческой организации «Корпуса Милосердия» (Mercy Corps) (США) в Узбекистане.

Как сообщила пресс-служба Минюста, филиал выразил желание реализовать с 2020 по 2025 годы проект «Продукты питания для образования и детского питания в Узбекистане», финансируемый Министерством сельского хозяйства США.

Проект ориентирован на дошкольные учреждения в Республике Каракалпакстан и Сурхандарьинской области, в целях поддержки сбалансированного питания и улучшения инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях.

При этом деятельность филиала нацелена на 410 дошкольных учреждений, находящихся в сельских районах, и в местах с ограниченными ресурсами. В этих дошкольных учреждениях будет проведены ремонтно-строительные работы, также они получат поддержку для улучшения водоснабжения и санитарии.

Филиал Mercy Corps намерен наладить взаимодействие с министерствами дошкольного образования, народного образования, высшего и среднего специального образования, здравоохранения.