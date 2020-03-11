Узбекистан на фоне коронавируса разработал порядок пребывания иностранцев

CentralAsia (UZ) - Узбекистан разработал порядок пребывания в стране иностранцев, приезжающих в страну. Лица, нарушившие порядок, будут привлекаться к административной ответственности согласно законодательству.

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма, на данный момент Узбекистан является страной, свободной от нового типа вируса СOVID-19, и остается открытой для посещения туристами.

В связи с принимаемыми мерами предосторожности для недопущения распространения вируса на территории республики, вступает в силу официальный Порядок исполнения мер туристами, прибывающими в Узбекистан, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Согласно этому порядку все граждане (независимо от того, к какой стране они относятся), прибывающие чартерным рейсом или другим специализированным транспортом из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Афганистана и Японии помещаются в карантин в специализированные медицинские учреждения на 14 календарных дней под наблюдение медперсонала.

Кроме того, все граждане, прибывающие в Узбекистан прямым рейсом, транзитом из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Афганистана, Японии, Франции, США, Германии, Сингапура, Испании, Гонконга, Макао, Тайваня проходят в аэропорту Узбекистана первичный осмотр, после чего при отрицательном результате (если признаков вируса не обнаружено) помещаются в изоляцию в домашних условиях (жилое помещение, квартира, гостиница).

«При этом, после прохождения медосмотра в аэропорту, турист заполняет анкету, в которой указывает срок пребывания в Узбекистане и адрес гостиницы или другого жилого помещения, в котором будет проживать. В течении 14-ти календарных дней граждане должны находиться в указанных помещениях в изоляции, не посещая общественные места и контактируя лишь со своими близкими. В течении этого срока за ними будет закреплен районный врач, который будет следить за состоянием здоровья пациента и проводить необходимые процедуры в домашних условиях. При нарушении порядка, гражданину устанавливается административный штраф», - говорится в сообщении.

Граждане, прибывшие в Узбекистан из Таиланда, Азербайджана, Великобритании, Малайзии, ОАЭ ставятся на учет в больницу по месту проживания, где за состоянием их здоровья будут дистанционно наблюдать врачи. Им не рекомендуется посещать места массового скопления людей.

Граждане, прибывшие в Узбекистан из Бахрайна, Кувейта, Армении, Белорусии, Омана, Пакистана, Грузии, Чехии, Ирака, Ливана, Канады, Литвы, Эстонии, Румынии, Греции, Голландии, Норвегии, Австрии, Дании, Швеции могут свободно перемещаться по стране, заранее уведомив об этом территориальные медучреждения.

«Все же, им не рекомендуется находится в местах скопления людей и по меньшей мере контактировать с другими. Со стороны медработника ежедневно будет проводится опрос данного гражданина по телефону», - отметили в Комитете.

Исключение составляют члены официальных и правительственных организаций, а также лица с дипломатическим и служебным паспортами, члены экипажа, занимающиеся перевозкой, а также водители международных перевозок.

Лица, нарушившие данный Порядок, привлекаются к административной ответственности согласно законодательству.

По истечению 14-ти календарных дней, при отрицательном результате, все граждане могут свободно перемещаться по Узбекистану. Помимо этого, граждане, прибывающие из тех стран, которые не указаны выше, могут свободно перемещаться по Узбекистану.