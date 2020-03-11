Меркель сообщила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

CentralAsia (CA) - Около 70% населения могут быть заражены коронавирусом, сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с участием министра здравоохранения Йенса Шпана и главы Института имени Роберта Коха (RKI) Лотара Вилера.

- Нужно понимать, что когда вирус уже здесь, когда нет иммунитета, нет вакционирования, нет методов терапии, то эксперты говорят, что 60-70% населения могут быть инфицированы, если ситуация будет оставаться такой же, - цитируют ее слова местные СМИ.

Меркель также призвала страны Евросоюза принять необходимые меры по борьбе с вирусом. По ее мнению, европейские государства должны усилить систему здравоохранения, чтобы не перегружать ее из-за угрозы распространения нового вида вируса.

В Германии зафиксировано около 1300 случаев заражения вирусом Covid-19, скончались 3 человека.