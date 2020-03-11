ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

- Азия и мир, общество
- 23:05, 11 марта 2020
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- Обновлено: 23:05, 11 марта 2020
CentralAsia (CA) - Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом сообщается в официальном микроблоге ВОЗ в Twitter.
- На данный момент заболели уже более 118 тысяч человек в 114 странах, умерли 4291 человек, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
ВОЗ сильно обеспокоена тем, что вспышки болезни выходят из-под контроля в Италии и Иране. По словам Тедроса, ситуацию усугубляет бездействие правительств различных стран в то время, как им необходимо принимать срочные меры.
В ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится.
Напомним, пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Ранее пандемиями признавались вспышки чумы и холеры.