ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

CentralAsia (CA) - Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом сообщается в официальном микроблоге ВОЗ в Twitter.

- На данный момент заболели уже более 118 тысяч человек в 114 странах, умерли 4291 человек, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ сильно обеспокоена тем, что вспышки болезни выходят из-под контроля в Италии и Иране. По словам Тедроса, ситуацию усугубляет бездействие правительств различных стран в то время, как им необходимо принимать срочные меры.

В ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится.

Напомним, пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Ранее пандемиями признавались вспышки чумы и холеры.