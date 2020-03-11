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  12 марта 2020
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
196 человек за сутки скончались в Италии из-за коронавируса. Еще 2 тыс. заразились

CentralAsia (CA) -  За сутки в Италии от коронавируса скончались еще 196 человек. Общее число зараженных превысило 12 тысяч (+2 000 за сутки), передает Sky News со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Выздоровевших от инфекции составляет 1045 человек.

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом сообщается в официальном микроблоге ВОЗ в Twitter.

- На данный момент заболели уже более 118 тысяч человек в 114 странах, умерли 4291 человек, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ сильно обеспокоена тем, что вспышки болезни выходят из-под контроля в Италии и Иране.

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