196 человек за сутки скончались в Италии из-за коронавируса. Еще 2 тыс. заразились

CentralAsia (CA) - За сутки в Италии от коронавируса скончались еще 196 человек. Общее число зараженных превысило 12 тысяч (+2 000 за сутки), передает Sky News со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Выздоровевших от инфекции составляет 1045 человек.

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом сообщается в официальном микроблоге ВОЗ в Twitter.

- На данный момент заболели уже более 118 тысяч человек в 114 странах, умерли 4291 человек, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ сильно обеспокоена тем, что вспышки болезни выходят из-под контроля в Италии и Иране.



