В Монголии будут штрафовать за сокрытие коронавируса

CentralAsia (MNG) - Правительственные организации Монголии объявили о строгих карантинных мерах и ограничениях для предотвращения распространения коронавируса, в результате которой погибло почти 4000 человек по всему миру.

В соответствии с законом, касающимся выполнения соответствующей ответственности в чрезвычайных ситуациях, лица, которые распространяют ложные новости о бедствиях, несчастных случаях и вспышках заболеваний, могут быть оштрафованы на 150 000 тугриков ($54); организации будут наказаны штрафами 1 500 000 тугриков ($542).

Представители общественности, которые отказываются, прерывают или призывают других скрывать и не выполнять требования государственных служащих в кризисных ситуациях, будут оштрафованы на 200 000 тугриков ($72); организации, которые делают то же самое, будут оштрафованы на 2 000 000 тугриков ($722).

Лицам, которые распространяют ложные новости об инфекционных заболеваниях, могут быть назначены наказание в виде 1-3 месяцев, соответствующие запреты на поездки и 10-30 дней обязательных общественных работ, а также штрафы в размере от 450 000 ($162) до 1 300 000 тугриков ($469).

Людей, распространяющих коронавирус, будут обвинять в создании угрозы для общества.

Лица, которые умышленно распространяют инфекционные заболевания, такие как СПИД и Венерические заболевания (ЗППП), будут наказаны лишением свободы на срок от 1 до 5 лет и соответствующим запретом на поездки. К этим заболеваниям теперь добавили и коронавирус (Covid-19).