[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии будут штрафовать за сокрытие коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Правительственные организации Монголии объявили о строгих карантинных мерах и ограничениях для предотвращения распространения коронавируса, в результате которой погибло почти 4000 человек по всему миру.

В соответствии с законом, касающимся выполнения соответствующей ответственности в чрезвычайных ситуациях, лица, которые распространяют ложные новости о бедствиях, несчастных случаях и вспышках заболеваний, могут быть оштрафованы на 150 000 тугриков ($54); организации будут наказаны штрафами 1 500 000 тугриков ($542).

Представители общественности, которые отказываются, прерывают или призывают других скрывать и не выполнять требования государственных служащих в кризисных ситуациях, будут оштрафованы на 200 000 тугриков ($72); организации, которые делают то же самое, будут оштрафованы на 2 000 000 тугриков ($722).

Лицам, которые распространяют ложные новости об инфекционных заболеваниях, могут быть назначены наказание в виде 1-3 месяцев, соответствующие запреты на поездки и 10-30 дней обязательных общественных работ, а также штрафы в размере от 450 000 ($162) до 1 300 000 тугриков ($469).

Людей, распространяющих коронавирус, будут обвинять в создании угрозы для общества.

Лица, которые умышленно распространяют инфекционные заболевания, такие как СПИД и Венерические заболевания (ЗППП), будут наказаны лишением свободы на срок от 1 до 5 лет и соответствующим запретом на поездки. К этим заболеваниям теперь добавили и коронавирус (Covid-19).

print
  • Готова ли развивающаяся Азия к четвертой промышленной революции, - вице-президент АБР
  • В Узбекистане создается госрезерв медицинских масок
  • В Баку прошла встреча в расширенном составе президентов Туркменистана и Азербайджана



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com