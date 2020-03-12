Монгольские боксеры получили право на участие в Олимпийских Играх

CentralAsia (MNG) - На 8-й день олимпийского квалификационного турнира по боксу в Аммане /Иордания/ мастер спорта международного класса Б.Чинзориг завоевал право на участие в Олимпийских Играх, обыграв своего индийского соперника Каушика Маниша в весовой категории до 63 кг.

Там же, мастер спорта международного класса О.Бямба-Эрдэнэ завоевал право на участие в Олимпийских Играх 2020 в Токио, одержав победу над иранским спортсменом М.Сеидшахинг в весовой категории до 75 кг.

Таким образом, О.Бямба-Эрдэнэ стал вторым боксером, который получил право на участие в Олимпийских Играх.