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  12 марта 2020
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Монгольские боксеры получили право на участие в Олимпийских Играх

CentralAsia (MNG) -  На 8-й день олимпийского квалификационного турнира по боксу в Аммане /Иордания/ мастер спорта международного класса Б.Чинзориг завоевал право на участие в Олимпийских Играх, обыграв своего индийского соперника Каушика Маниша в весовой категории до 63 кг.

Там же, мастер спорта международного класса О.Бямба-Эрдэнэ завоевал право на участие в Олимпийских Играх 2020 в Токио, одержав победу над иранским спортсменом М.Сеидшахинг в весовой категории до 75 кг.

Таким образом, О.Бямба-Эрдэнэ стал вторым боксером, который получил право на участие в Олимпийских Играх.

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