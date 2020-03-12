Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

CentralAsia (CA) - Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом.

- Рита и я сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным-, - написал он в Twitter.

Супругам по 63 года. Карантин и лечение они будут проходить в Австралии.