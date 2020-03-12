[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании, передают местные СМИ.

Ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

- Евросоюз не смог принять эффективных мер по предупреждению эпидемии, как это сделали США, - отметил Трамп.

Министерство внутренней безопасности США пояснило, что запрет направлен на людей, посещавших Шенгенскую зону. Он не касается лиц со статусом постоянного законного проживания в США и их ближайших родственников.

print
  • Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
  • Монголия приостанавливает авиарейсы в Россию, Турцию и Казахстан
  • В Казахстане сверстники изнасиловали девятиклассницу. Родители оставили их дома отмечать 8 марта



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com