Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса
- Азия и мир, общество
- 9:04, 12 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании, передают местные СМИ.
Ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.
- Евросоюз не смог принять эффективных мер по предупреждению эпидемии, как это сделали США, - отметил Трамп.
Министерство внутренней безопасности США пояснило, что запрет направлен на людей, посещавших Шенгенскую зону. Он не касается лиц со статусом постоянного законного проживания в США и их ближайших родственников.