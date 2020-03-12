Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании, передают местные СМИ.

Ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

- Евросоюз не смог принять эффективных мер по предупреждению эпидемии, как это сделали США, - отметил Трамп.

Министерство внутренней безопасности США пояснило, что запрет направлен на людей, посещавших Шенгенскую зону. Он не касается лиц со статусом постоянного законного проживания в США и их ближайших родственников.