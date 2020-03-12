В Узбекистане объявлен двухдневный всенародный хашар на фоне слухов о распространении коронавируса

CentralAsia (UZ) - Распоряжением правительства Узбекистана 14−15 марта во всей стране пройдёт всенародный благотворительный хашар «Обод юрт» («Благоустроенный край»)

Согласно документу, всенародный благотворительный хашар организуется с целью подготовки к празднованию праздника «Навруз», повышения взаимного великодушия и солидарности, благоустройства и озеленения махаллей и населенных пунктов

«В связи с хашаром рекомендовано перечислять добровольные денежные средства работников министерств, ведомств и других организаций по собственной инициативе на банковские счета благотворительного общественного фонда Узбекистана «Махалля»¸ - отмечается в сообщении Министерства юстиции.

В эти дни, когда коронавирус распространяется по всему миру, многие правительства отменяют публичные мероприятия.

В частности, празднование Навруза в этом году было отменено в Таджикистане и Кыргызстане, чтобы предотвратить вспышку эпидемии.