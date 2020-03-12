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  12 марта 2020
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Из Узбекистана пытались вывезти в Казахстан наличными $1,5 млн

CentralAsia (UZ) -  Служба госбезопасности Узбекистана пресекла незаконный вывоз из страны более 1,5 млн долларов США наличными, сообщило УзА.

Правонарушение было выявлено в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Сырдарьинской области.

После пресечения контрольно-пропускного пункта «Малик-авто» пограничного таможенного поста «Сырдарья» Сырдарьинского района на нейтральной территории был остановлен и проверен автомобиль марки «Mercedes-benz» под управлением гражданина К.Абдурасулова (ранее судимый), направлявшийся из Узбекистана в Казахстан.

При осмотре в присутствии понятых, в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты спрятанные в специальном тайнике 1.136.000 долларов США, 77.830 евро и 21.018.670 российских рублей.

Общая стоимость изъятой иностранной валюты в эквиваленте национальной валюты составляет 14 млрд. 753 млн. сумов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по выявлению других пособников, причастных к этому преступлению.

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