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  12 марта 2020
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В Монголии француз, зараженный коронавирусом, находится в тяжелом состоянии

CentralAsia (MNG) -  59-летний гражданин Франции, у которого было подтверждено наличие коронавирусной инфекции, был переведен в Улан-Батор из провинции Дорноговь утром 11 марта. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу на пресс-конференции для местных СМИ.

По его словам, пациент в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

- Наши врачи делают все возможное, чтобы вылечить его, - добавил он.

Согласно информации Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии, более 100 пассажиров, прибывших в Монголию с зараженным пациентом одним авиарейсом, и другие люди, которые контактировали с ним, дали отрицательный результат на коронавирус.

- Мы связались с врачами из Уханя для обмена информацией и опытом. Врачи и специалисты Монголии работают над тем, чтобы вылечить человека, инфицированного коронавирусом, и не распространить инфекцию, - рассказала начальник отдела медицинской помощи министерства здравоохранения Я.Буянжаргал.

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