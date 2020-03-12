В Узбекистане возбуждено уголовное дело против бывшего проректора, предъявившего поддельный диплом боснийского вуза

CentralAsia (UZ) - В отношении бывшего проректора Самаркандского Международного университета туризма «Шелковый путь» Азамата Акбарова возбуждено уголовное дело за поддельный диплом «доктора философии» (PhD).

В действиях Азамата Акбарова нашли состав преступления, указанного в статье 228 ("Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Если вина Акбарова будет подтверждена в суде, он может быть наказан штрафом в размере до пятидесяти минимальных месячных заработных плат или исправительных работ сроком до двух лет, или от шести месяцев до двух лет лишения свободы.

43-летний Азамат Акбаров, первый проректор Самаркандского Международного университета туризма «Шелковый путь» был уволен 7 января текущего года за подделку диплома кандидата наук.

Как выяснила экспертиза, проведенная Высшей аттестационной комиссией, его диплом доктора философии (PhD), полученный за рубежом, оказался поддельным.

В письме, подписанном профессором Мершидом Потураком, ректором Международного университета BURCH (Босния и Герцоговина), диплом которого предъявил Акбаров, говорится, что диплом является поддельным.

«Азамат Акбаров никогда не получал докторскую степень в Международном университете BURCH, и он никогда не был аспирантом в Международном университете BURCH. Кроме того, внешний вид диплома Международного университета BURCH отличается от диплома г-на Акбарова», - говорится в письме.

Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по совершенствованию системы контроля за качеством образования», порядок признания и нострификации документов об образовании, выданных за рубежом, с 1 марта 2019 года в Узбекистане был упрощен.