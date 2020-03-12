В столице Монголии закрыты все предприятия и магазины кроме продовольственных

CentralAsia (MNG) - После того как первый случай коронавируса был подтвержден в Монголии, мэр Улан-Батора, С.Амарсайхан решил закрыть большинство предприятий, которые работают в столице, до 16 марта.

По словам директора департамента профессиональной инспекции столицы Л. Эрдэнэчулууна, в общей сложности было закрыто 4825 предприятий; к ним относятся все крупные торговые центры, универмаги, рынки, специализирующиеся на непродовольственных товарах, парикмахерские, салоны красоты, обувные магазины, фотостудии, ломбарды и автосервисы. В этот период все предприятия обязаны провести санитарную обработку.

Продовольственные рынки продолжают работают в нормальном режиме.

Рестораны и кафе будут работать до 22.00 ежедневно.

В Монголии первый случая заболевания коронавирусом выявили у 59-летнего гражданина Франции, который прибыл в страну 2 марта.