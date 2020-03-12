Президент Туркменистана посетил Азербайджанский национальный музей ковра

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Баку посетил 11 марта Азербайджанский национальный музей ковра.

Бердымухамедов отметил близость традиций ковроткачества у туркмен и азербайджанцев.

«Общим же для наших народов стало то, что ковёр для туркмен и азербайджанцев является не просто предметом быта, а чем-то сакральным, национальным достоянием. «Где ковёр, там и дом», – недаром такое выражение бытует на обоих берегах Каспия. Так что ковроделие, связанная с ним популяризаторская и научно-исследовательская деятельность, организация обмена опытом и выставками и их совместное проведение – ещё одно интересное и перспективное направление взаимодействия Туркменистана и Азербайджана, сказал глава государства, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Музей был создан в 1967 году. В 2014 году он переехал в новое здание, спроектированное в виде свёрнутого в рулон ковра и расположенное в самом центре столицы Азербайджана – в Приморском парке.

В настоящее время в выставочных залах и фондах музея хранится более 14 тысяч экспонатов, которые охватывают период от бронзового века до наших дней.

А на днях бакинский музей ковра впервые открыл новую выставку виртуально, то есть, увидеть её открытие можно было в онлайн-режиме, в любой точке мира.

