В Казахстане сверстники изнасиловали девятиклассницу. Родители оставили их дома отмечать 8 марта

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CentralAsia (KZ) - 8 марта в Уральске сверстниками была изнасилована девятиклассница. В тот день родители школьницы разрешили ей отметить праздник с друзьями дома, а сами ушли. В итоге несколько парней изнасиловали девочку. Об этом случае «Уральской Неделе» рассказал анонимный источник. Информацию подтвердили и в департаменте полиции ЗКО.

— Так как дело связано с несовершеннолетней, мы не можем говорить о нём без согласования с прокуратурой. Вся необходимая информация будет доступна завтра, 12 марта, — сообщили в пресс-службе полиции.

Факт изнасилования также косвенно подтвердили в городском отделе образования. Так, Жазира Рысказиева, главный специалист воспитательного отдела образования, сообщила о мероприятиях, которые будут проводиться в школах Уральска после этого случая.

— Во всех 51 школах города мы вплоть до 3 апреля будем проводить родительские собрания во всех параллельных классах. Мы не будем затрагивать конкретно этот случай, однако будем объяснять родителям касаемо безопасности их детей. К примеру, что им не стоит давать разрешение детям на подобные мероприятия, будем объяснять насчёт выдачи карманных расходов. На собраниях также будут присутствовать школьные инспекторы, медики и психологи, — рассказала Жазира Рыскалиева.