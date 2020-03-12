Туркменистан и Азербайджан подписали в Баку ряд документов

CentralAsia (TM) - В Баку 11 марта с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов.

Как сообщает АзерТадж, Совместное заявление Алиева и Бердымухамедова подписали главы государств.

Среди подписанных документов Протокол между Государственным агентством гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и агентством «Туркменские авиалинии» Туркменистана», Соглашение о сотрудничестве между Закрытым акционерным обществом «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии» подписали председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание», Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в миграционной сфере», Меморандум о взаимопонимании в сфере библиотечного дела между Национальной библиотекой Азербайджана и Государственной библиотекой Государственного культурного центра Министерства культуры Туркменистана», Протокол о сотрудничестве между Бакинским государственным университетом и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули», Меморандум о взаимопонимании относительно совместного строительства, владения и эксплуатации фибер-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Туркменистан Обществом с ограниченной ответственностью «АзерТелеком» и компанией электросвязи «Туркментелеком», Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и агентством «Türkmen Aragatnaşyk» Туркменистана», Протокол о сотрудничестве между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана в сфере изучения и охраны биологического разнообразия Каспийского моря» и другие.

Напомним, что глава Туркменистана посещает Азербайджан с рабочим визитом по приглашению азербайджанского коллеги.