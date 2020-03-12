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  12 марта 2020
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В Таджикистане подскочили цены на сельхозпродукцию

CentralAsia (TJ) -  Продукция сельского хозяйства на рынках Таджикистана подорожала, однако в профильных государственных ведомствах страны утверждают, что данная ситуация носит сезонный характер.

Как передает Avesta, цена картофеля достигла 4,5-5 сомони ($0,52/ 38 сом) за килограмм, морковь стоит 1 сомони за кг ($0,1/ 8 сом), репчатый лук – 2,5 сомони ($0,26/ 19 сом), капуста – 3 сомони ($0,31/ 23 сома), яблоки — от 9 ($0,93/ 68 сом) до 15 сомони ($1,55/ 113 сом) за кг. Мясо не подорожало и держится на уровне 53 сомони ($5,47/ 400 сом) за 1 кг.

По данным профильных ведомств, к росту цен на сельхозпродукцию привело несколько факторов, и это явление наблюдается в Таджикистане ежегодно, в основном в марте-апреле, когда заканчиваются запасы предыдущего урожая, и торговцы стремятся завысить цены до сбора нового урожая.

Продавцы на рынках, в свою очередь связывают рост цен с различными факторами, в том числе, с тем, чтоб, дескать, оптовики повысили отпускные цены, для того, чтобы покрыть расходы.

Дефицита сельхозпродукции на рынках не ощущается, наоборот сохраняется изобилие товаров. Однако, при этом можно заметить, что снизилась покупательская способность потребителей, что подтверждают сами торговцы.

Заметный рост цен наблюдается на отечественную продукцию, особенно на картофель. Две недели назад стоимость одного килограмма картофеля составляла 3 сомони. Теперь этот показатель составляет 4,5-5 сомони.

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