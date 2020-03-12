На ирано-туркменской границе водители из Узбекистана уже 20 дней живут в своих фурах

CentralAsia (UZ) - Вот уже 20 дней, как более десяти водителей из Узбекистана из-за закрытия ирано-туркменской границы для предотвращения распространения коронавируса остаются на пограничных контрольно-пропускных пунктах «Лютфабад» и «Сарахс».

Водители говорят, что с 23 февраля живут в своих грузовых машинах в антисанитарных условиях, деньги у них уже закончились, сообщает centralasian.org.

По их словам, они не могут оставить на границе свои транспортные средства, загруженные продуктами питания и строительными материалами.

Один из водителей, в настоящее время находящийся на КПП «Лютфабад» на ирано-туркменской границе, говорит, что последние 20 дней все водители из Узбекистана живут в кабинах своих фур в антисанитарных условиях.

– Вот уже 20 дней, как все наши водители живут в кабинах своих фур. Мы живем тут в стопроцентно антисанитарных условиях, но мы не заражены коронавирусом. Мы абсолютно здоровы. Мы находимся за тысячи километров от места, где распространилось заболевание. У нас уже закончились деньги. Представители узбекского посольства сказали нам: «Если вы оставите здесь свои транспортные средства, то мы поможем вам вернуться на родину». Но наши фуры загружены товаром людей, которые доверились нам. Поэтому мы не можем оставить здесь свои фуры и уехать в Узбекистан. Мы даже согласны на то, чтобы нас вывезли отсюда под конвоем. Власти других государств, даже тот же Туркменистан вывозит отсюда своих водителей. Но мы до сих пор остаемся здесь, – сказал узбекский водитель, пожелавший остаться неизвестным.

​Представитель посольства Узбекистана в Тегеране сообщил, что в настоящее время узбекские дипмиссии ведут переговоры с соответствующими властями Ирана и Туркменистана для возвращение узбекских водителей на своих транспортных средствах.

– Туркменистан закрыл границу из-за распространения коронавируса. Поэтому нашим водителям было предложено оставить свои транспортные средства на таможенных постах и вернуться в Узбекистан на самолете. Однако наши водители не согласились на такое предложение. Сейчас мы ведем переговоры с соответствующими властями Ирана и Туркменистана, чтобы решить вопрос с возвращением наших водителей на родину, – сказал сотрудник посольства Узбекистана в Тегеране.

​Напомним, что 7 марта водители фур из Узбекистана записали видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой помочь им вернуться домой.

Обращение водителей об этом было опубликовано на портале Youtube.

После вспышки коронавируса в Иране Афганистан, Армения, Пакистан, Ирак, Турция и Туркменистан с середины февраля месяца закрыли свои границы с этой страной.

В результате, около 700 водителей, 11 из которых являются гражданами Узбекистана, остались на пограничных контрольно-пропускных пунктах «Лютфабад» и «Сарахс».

Туркменистан пока не сообщил, когда откроет границу с Ираном.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в Китае в декабре 2019 года. Всего в мире заразилось почти 120 тысяч человек, более четырех тысяч умерли. Лидерами по распространению заболевания остаются Китай, Италия и Иран.

По состоянию на 11 марта, в Иране зафиксировано более 9 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 354 – со смертельным исходом.