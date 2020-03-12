Что такое пандемия?

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CentralAsia (CA) - По определению Всемирной организации здравоохранения, пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

«Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

Некоторые аспекты пандемии гриппа могут казаться сходными с сезонным гриппом, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. Например, и сезонным и пандемическим гриппом могут заразиться все возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирает престарелых, а другие тяжелые случаи наблюдаются чаще всего среди лиц с различными медицинскими состояниями», - говорится на сайте ВОЗ.

«Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. Из 118 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в 114 странах, более 90 процентов случаев - только в четырех странах, а в двух из них - Китае и Южной Корее - значительно снизилось число заболевших», - заявили в ВОЗ.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что новая классификация распространения Covid-19 никак не меняет рекомендации властям затронутых стран о том, как бороться с новым коронавирусом.

«Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны», - говорится в заявлении организации.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что он «серьезно озабочен тревожным уровнем бездействия» по поводу коронавируса. Он призвал правительства принять «срочные и агрессивные меры».

«Несколько стран продемонстрировали, что вирус можно подавить и контролировать», - сказал он.

До сих пор ВОЗ называл вспышку Covid-19 лишь эпидемией.