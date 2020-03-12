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  12 марта 2020
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Представитель ВОЗ заявила о высокой вероятности распространения COVID-19 в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Представитель ВОЗ в Узбекистане Лианне Куппенс призвала узбекистанцев быть бдительными в связи с коронавирусом, но не поддаваться панике.

Вероятность проникновения коронавируса в Узбекистан очень высока, заявила руководитель офиса Всемирной Организации Здравоохранения в Узбекистане Лианне Куппенс, сообщает 11 марта ИА «Дунё».

Куппенс сообщила, что хотя на территории Узбекистана не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, даже самые продвинутые страны не могут противостоять эпидемии COVID-19.

Тем не менее Куппенс призвала граждан Узбекистана не паниковать, а быть активными. Куппенс призвала чаще мыть руки и соблюдать правила гигиены, чтобы противостоять новому вирусу.

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