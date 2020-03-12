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  12 марта 2020
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Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан получили от России тест-системы для диагностики нового коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Россия передала порядка тест-системы для диагностики коронавируса нового типа странам СНГ, в том числе Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану. Об этом сообщается 12 марта на сайте Роспотребнадзора.

"Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тысяч исследований", - отмечается в сообщении российского ведомства.

Так, в частности, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в объеме 500 наборов на 50 000 исследований.

В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии.

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