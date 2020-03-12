«Атака на супермаркеты». Люди по всему миру скупают антисептики и продукты питания

CentralAsia (CA) - На фоне распространения слухов о коронавирусе жители разных стран стали массово скупать в супермаркетах мыло, дезинфицирующие гели, туалетную бумагу, а также воду и некоторые другие продукты питания.

В Польше местные жители сообщают, что на парковках у магазинов нет свободных мест для машин, а полки после полудня уже пустые.

- Найти хлеб становится все тяжелее. Да и цены на продукты заметно выросли, - рассказывают местные жители.

Lokalna Biedronka w Krakowie. Zaczyna brakować środków sanitarnych, papieru, makaronów, mąki, etc. Reszta produktów w miarę w normie. Paniki nie ma, ale ewidentne widać, że ludzie szykują zapasy. pic.twitter.com/WT6FfqOhD1 — Marcin Makowski (@makowski_m) March 11, 2020

В Италии после введения карантина жители массово отправились в супермаркеты за продуктами и держат в очереди дистанцию в 1 метр.

В Нью-Йорке проблема это найти дезинфицирующие средства. Кассир одной из аптек рассказывает, что как только осуществляются поставки антисептиков, их тут же раскупают.

Американцы ежедневно размещают в социальных сетях фотографии пустых полок с водой и антисептиками в крупных сетях магазинов, включая Costco, Walmart, Target и Home Depot и длинные очереди как внутри, так и вне магазинов.

В Киеве 11 марта, после известия о введении карантина, люди начали массово скупать продукты и товары первой необходимости в супермаркетах.

На видео в соцсетях видно, что люди покупают крупы, макаронные изделия, муку, масло, яйца, туалетную бумагу, алкоголь и другие напитки. У большинства зафиксированных на видео покупателей, тележки для покупок заполнены до краев.

В Австралии люди закупаются главным образом туалетной бумагой. В местном сегменте твиттера появились хэштеги #toiletpapergate и #toiletpapercrisis. Крупнейшая в стране сеть супермаркетов Woolworth ограничила продажи туалетной бумаги до четырех упаковок в руки.

В Великобритании Британцы покупают защитные средства и продукты: медицинские маски, санитайзеры, консервы, бутилированную воду, корм для животных, противовирусные препараты.

Жители Германии раскупают муку, консервы, макароны и овсяное молоко, а также хлеб и сыр. На полках магазинов трудно найти санитайзеры и туалетную бумагу.