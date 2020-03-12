В Ашхабаде автобусы протирают раствором хлора

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде городские автобусы начали обрабатывают раствором хлора на конечных станциях после каждой поездки в качестве санитарной меры против распространения в стране коронавируса COVID-19.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», на остановках работники ЖКХ тряпками и дезинфицирующим раствором протирают сиденья, поручни и двери автобусов.

Напомним, что официально в Туркменистане случаев заражения новым коронавирусом не зарегистрировано.

В мире зарегистрированы 119 132 случая заболевания COVID-19, 65776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах.

11 марта, ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.