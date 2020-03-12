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  12 марта 2020
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В Казахстане приостановили все публичные мероприятия

CentralAsia (KZ) -  Из-за распространения коронавируса в Казахстане приостановлены массовые мероприятия. Об этом в Twitter сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

- ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ, - написал глава государства.

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом 11 марта сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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